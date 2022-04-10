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В Дашково-Песочне загорелась припаркованная легковушка
В Рязани утром в воскресенье, 10 апреля, на парковке возле жилых домов на улице Советской Армии загорелся легковой автомобиль. Видео с места ЧП прислали в редакцию РЗН. инфо очевидцы.

В Рязани утром в воскресенье, 10 апреля, на парковке возле жилых домов на улице Советской Армии загорелся легковой автомобиль. Фото и видео с места ЧП прислали в редакцию РЗН. инфо очевидцы.

По словам рязанки, перед пожаром произошел взрыв. ЧП произошло по адресу улица Советская Армия, 3, корпус 1 примерно в 5:02.

«Сразу после взрыва подъехали пожарная машина и скорая», — рассказала девушка.

Выясняются официальные подробности случившегося.