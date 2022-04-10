Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам до 16%

Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам с 10 апреля до 16% вместо 19%. Информация размещена на
Также банк снизил на 2 процентных пункта ставку по потребительским кредитам — с 21,9% до 19,9%. Стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у клиентов также снизилась.
По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, это означает возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам.
«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения», — пояснил Широков.
Напомним, с 7 апреля «Сбербанк» остановил валютные переводы в зарубежные страны.