Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам до 16%

Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам с 10 апреля до 16% вместо 19%. Информация размещена на сайте кредитной организации. В пятницу, 8 апреля, Центробанк понизил ключевую ставку до 17%.

Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам с 10 апреля до 16% вместо 19%. Информация размещена на сайте кредитной организации. В пятницу, 8 апреля, Центробанк понизил ключевую ставку до 17%.

Также банк снизил на 2 процентных пункта ставку по потребительским кредитам — с 21,9% до 19,9%. Стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у клиентов также снизилась.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, это означает возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения», — пояснил Широков.

Напомним, с 7 апреля «Сбербанк» остановил валютные переводы в зарубежные страны.