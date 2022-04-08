«Сбербанк» остановил валютные переводы в зарубежные страны

Запрет действует с 7 апреля в отделениях и в приложении «Сбербанк Онлайн».

«Сбербанк» остановил валютные переводы в зарубежные страны. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

Запрет действует с 7 апреля. Он распространяется на переводы в иностранной валюте в отделениях и в приложении «Сбербанк Онлайн».

Как сообщил журналистам представитель банка, решение принято из-за санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — отметил он.

У пользователей осталась возможность переводить рубли через мобильное приложение по номеру телефона в Армению, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и в Приднестровье.