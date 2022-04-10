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Доставщик еды порезал ножом жительницу Подмосковья
В подмосковном Реутове курьер сервиса Delivery Club напал на женщину с ножом. Это произошло в ходе конфликта, сообщает Baza.

В подмосковном Реутове курьер сервиса Delivery Club напал на женщину с ножом. Это произошло в ходе конфликта, сообщает Baza.

Курьер на велосипеде случайно задел женщину, в ответ она стала оскорблять молодого человека и пинать его велосипед. Он ударил ее по лицу, а потом достал нож и нанес удары в грудь, руки и ногу.

Нападавшего от жертвы оттащили прохожие. Находившийся рядом патруль ГИБДД и полицейские задержали молодого человека.

Женщина госпитализирована, ее жизнь вне опасности.

По данным ГУ МВД, 25-летний курьер был ранее судим.