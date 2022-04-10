Доставщик еды порезал ножом жительницу Подмосковья
В подмосковном Реутове курьер сервиса Delivery Club напал на женщину с ножом. Это произошло в ходе конфликта, сообщает Baza.
В подмосковном Реутове курьер сервиса Delivery Club напал на женщину с ножом. Это произошло в ходе конфликта, сообщает Baza.
Курьер на велосипеде случайно задел женщину, в ответ она стала оскорблять молодого человека и пинать его велосипед. Он ударил ее по лицу, а потом достал нож и нанес удары в грудь, руки и ногу.
Нападавшего от жертвы оттащили прохожие. Находившийся рядом патруль ГИБДД и полицейские задержали молодого человека.
Женщина госпитализирована, ее жизнь вне опасности.
По данным ГУ МВД, 25-летний курьер был ранее судим.