Сервис знакомств Badoo больше не доступен для россиян и белорусов

Приложение удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery.

Сервис для знакомств Badoo больше не доступен на территории России и Белоруссии. Об этом сообщило радио Sputnik .

Речь идет о мобильном сервисе, а также о версии для компьютера. Приложение Badoo удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery. «Все подписки на Premium были отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store. Если вы являетесь пользователем Apple App Store, вам необходимо отменить подписку на Premium самостоятельно», — указали в сообщении компании.

Отмечается, что пользователи по-прежнему могут пользоваться текущей версией мобильного приложения.