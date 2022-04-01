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Сервис знакомств Badoo больше не доступен для россиян и белорусов
Приложение удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery.

Сервис для знакомств Badoo больше не доступен на территории России и Белоруссии. Об этом сообщило радио Sputnik.

Речь идет о мобильном сервисе, а также о версии для компьютера. Приложение Badoo удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery. «Все подписки на Premium были отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store. Если вы являетесь пользователем Apple App Store, вам необходимо отменить подписку на Premium самостоятельно», — указали в сообщении компании.

Отмечается, что пользователи по-прежнему могут пользоваться текущей версией мобильного приложения.