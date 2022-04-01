Момент обстрела нефтебазы в Белгороде попал на видео

На видео можно заметить, как на территорию нефтебазы прилетели снаряды, в воздухе пролетели вертолеты.

На камеры попал момент пуска ракет с вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Ролик появился в группе « Белгород — это интересно » «ВКонтакте».

На видео можно заметить, как на территорию нефтебазы прилетели снаряды, в воздухе пролетели вертолеты.

После этого на нефтебазе произошел пожар.

Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что авиаудары совершили с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.