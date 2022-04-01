Группа врачей из Рязани отправится на Донбасс

Всего в бригаде пять врачей: три хирурга, врач, врач-травматолог и студент рязанского медицинского университета.

В пятницу, 1 апреля, из Рязани на Донбасс отправится очередная группа врачей с председателем комитета Госдумы по охране здоровья, врачом-хирургом, доктором медицинских наук Дмитрием Хубезовым.

Всего в бригаде пять врачей: три хирурга, врач, врач-травматолог и студент рязанского медицинского университета. Студент шестого курса медуниверситета Антон Савельев будет работать медбратом в отделении реанимации и ассистировать врачам во время проведения операций.

Врачи взяли с собой гуманитарную помощь для больниц — недостающие лекарства.

Также Дмитрий Хубезов привезет в Луганскую народную республику письмо для бойца народной милиции ЛНР от его дочери. Когда началась спецоперация, девочку вместе с родными эвакуировали из Луганска в Рязань, а ее папа остался защищать республику. Дмитрий Хубезов пообещал найти его, передать письмо и сообщить, что с его семьей все в порядке.