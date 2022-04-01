Джим Керри заявил о завершении актерской карьеры

«Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», — сообщил комик.

Американский актер Джим Керри заявил о завершении карьеры. Об этом он рассказал в интервью Access Hollywood.

«Я ухожу на пенсию. Я [говорю это] довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», — сообщил комик.

Джим Керри рассказал, что любит свою спокойную жизнь и хочет насладиться ею. «Я сделал достаточно. Мне уже достаточно», — добавил он.

Джиму Керри 17 января исполнилось 60 лет. Он известен по ролям в фильмах «Маска», «Лжец, лжец», «Тупой и еще тупее», «Вечное сияние чистого разума». Последний на данный момент работой Керри стал фильм «Соник 2 в кино».