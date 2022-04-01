Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
Сбт, 02
Вск, 03
ЦБ USD 83.41 -0.68 01/04
ЦБ EUR 92.49 -1.21 01/04
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:05
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:05
Новости
Публикации
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
Вчера 15:55
1 553
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
14 126
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
6 751
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
19 901
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Джим Керри заявил о завершении актерской карьеры
«Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», — сообщил комик.

Американский актер Джим Керри заявил о завершении карьеры. Об этом он рассказал в интервью Access Hollywood.

«Я ухожу на пенсию. Я [говорю это] довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», — сообщил комик.

Джим Керри рассказал, что любит свою спокойную жизнь и хочет насладиться ею. «Я сделал достаточно. Мне уже достаточно», — добавил он.

Джиму Керри 17 января исполнилось 60 лет. Он известен по ролям в фильмах «Маска», «Лжец, лжец», «Тупой и еще тупее», «Вечное сияние чистого разума». Последний на данный момент работой Керри стал фильм «Соник 2 в кино».