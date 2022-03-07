В больницах Рязанской области остаются 65 жителей Донбасса

В Рязанской области по данным на 6 марта 65 человек, прибывших из ЛДНР, госпитализированы. Среди них — 42 пациента с COVID-19, сообщает региональная опергруппа.

В Рязанской области по данным на 6 марта 65 человек, прибывших из ЛДНР, госпитализированы. Среди них — 42 пациента с COVID-19, сообщает региональная опергруппа.

Всего в пунктах временного размещения региона остаются 715 жителей ЛНР и ДНР, из них 369 детей. Самостоятельно прибыл в область 21 человек.

Обучение проходят 174 школьника, 84 ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения.

По телефонам «горячей линии» министерства труда и соцзащиты населения поступило 426 обращений, связанных с оказанием матпомощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан.

На счет помощи жителям республик в Фонде соцподдержки населения поступило 9,008 млн рублей.