Рязанцы раскупили дешевый сахар

Жители Рязани раскупили в продовольственных магазинах дешевый сахар-песок. Во многих супермаркетах в понедельник, 7 марта, он закончился в продаже.

Жители Рязани раскупили в продовольственных магазинах дешевый сахар-песок. Во многих супермаркетах 7 марта он закончился в продаже.

В магазинах сетей «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» сахарный песок закончился, в некоторых отсутствует и рафинад. Остались только дорогие позиции — например, тростниковый сахар.

В некоторых магазинах опустели полки с макаронами и крупами, горожане раскупили дешевое подсолнечное масло.

На рынке в Приокском сахарный песок тоже закончился, его пообещали привезти 9 марта.

Напомним, ранее «Ашан» и другие сетевые магазины ограничили продажу социально-значимых продуктов в одни руки.