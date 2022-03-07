Российские военные объявят режим тишины и откроют гуманитарные коридоры

Россия 7 марта с 10:00 объявляет режим тишины и откроет гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Россия 7 марта с 10:00 объявляет режим тишины и откроет гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, пишут « Известия ».

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10:00 7 марта объявляют „режим тишины“ и открывают гуманитарные коридоры», — сказано в сообщении.

Из Киева можно будет добраться до Гомеля, из Мариуполя — до Ростова-на-Дону или Запорожья, из Харькова — до Белгорода, из Сум — до Белгорода или Полтавы.

В штабе потребовали от украинской стороны «неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан». Контроль будут вести с помощью беспилотников.