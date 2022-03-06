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Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей
В интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что россиянам будет сложнее ремонтировать свои машины. По его словам, главная проблема заключается в отказе операторов контейнерных перевозок отправлять грузы в Россию.

Многие автопроизводители приостановили поставки запчастей в Россию. Эксперты рассказали, что страна может столкнуться с дефицитом автозапчастей, сообщает РИА Новости.

«Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — отметил генеральный директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин.

По словам замгендиректора по сервису АГ «Авилон» Алексея Гуляева, сроки поставок запчастей пока неизвестны, однако сейчас задержки минимальные. Кроме того, информации о снижении поставок запчастей от импортеров пока не поступало.

В интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что россиянам будет сложнее ремонтировать свои машины. По его словам, главная проблема заключается в отказе операторов контейнерных перевозок отправлять грузы в Россию.

«Запчасти пока еще есть, для ряда автомобилей они и будут, но ключевая проблема даже не в них, а в логистике. Запчасти доставляются преимущественно морем, контейнерным транспортом, а большая часть крупнейших глобальных операторов контейнерных перевозок уже сказали, что отказываются принимать и отправлять грузы в Россию и из нее. Следовательно, мы в ближайшие месяцы столкнемся с жестким дефицитом запчастей», — отметил Шапарин.

Эксперт добавил, что компании, которые продолжат поставки автозапчастей в Россию, смогут найти других операторов грузоперевозок, но на это потребуется не менее двух месяцев. Он посоветовал автовладельцам не оттягивать с ремонтом машин.

Напомним, санкции в отношении России из-за военной операции на Украине могут стать причиной ухода ряда автомобильных брендов с рынка и скачка цен.