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С российского автомобильного рынка может уйти ряд брендов из-за военной операции на Украине
Кроме скачка цен, Autonews.ru прогнозирует уход некоторых автомобильных концернов и перераспределение авторынка в сторону Китая и Кореи.

Военная операция на Украине и последующие санкции в отношении России могут стать причиной ухода ряда автомобильных брендов с рынка и скачка цен. Как рассказали источники РЗН. Инфо, уже сейчас у некоторых дилеров выросла стоимость машин. Для одних — это вынужденная мера, другие же это делают в качестве эксперимента.

Кроме скачка цен, Autonews.ru прогнозирует уход некоторых автомобильных концернов и перераспределение авторынка в сторону Китая и Кореи. Эксперты, с которыми пообщался корреспондент РЗН. Инфо, согласны с РБК. Они считают, что у Кореи и Китая есть большое желание работать на российском рынке и имеют «серьезный настрой».

По наблюдению РБК, ажиотажа в салонах не наблюдается. «Опрошенные представители автодилерских компаний рассказали, что повышенного спроса на машины пока не фиксируют», — сообщило издание.

«В настоящее время часть потребителей заняли выжидательную позицию, другие реализовывают намеченные планы о покупке автомобиля. И такое желание оправдано, так как автомобили на складах пока есть», — считает собеседник РЗН. Инфо.

«Ситуация меняется стремительно. Исходя из текущих котировок курса рубля, можно предположить, что цены на новые автомобили будут расти большими темпами, чем предполагалось ранее. Уже не раз говорил, что автомобиль это валютная ценность. Зависимость от курса рубля к основным валютам очень высокая. Даже на автомобили российской сборки», —подчеркнул эксперт Autonews.ru.