С российского автомобильного рынка может уйти ряд брендов из-за военной операции на Украине

Кроме скачка цен, Autonews.ru прогнозирует уход некоторых автомобильных концернов и перераспределение авторынка в сторону Китая и Кореи.

Военная операция на Украине и последующие санкции в отношении России могут стать причиной ухода ряда автомобильных брендов с рынка и скачка цен. Как рассказали источники РЗН. Инфо, уже сейчас у некоторых дилеров выросла стоимость машин. Для одних — это вынужденная мера, другие же это делают в качестве эксперимента.

Кроме скачка цен, Autonews.ru прогнозирует уход некоторых автомобильных концернов и перераспределение авторынка в сторону Китая и Кореи. Эксперты, с которыми пообщался корреспондент РЗН. Инфо, согласны с РБК. Они считают, что у Кореи и Китая есть большое желание работать на российском рынке и имеют «серьезный настрой».

По наблюдению РБК, ажиотажа в салонах не наблюдается. «Опрошенные представители автодилерских компаний рассказали, что повышенного спроса на машины пока не фиксируют», — сообщило издание.

«В настоящее время часть потребителей заняли выжидательную позицию, другие реализовывают намеченные планы о покупке автомобиля. И такое желание оправдано, так как автомобили на складах пока есть», — считает собеседник РЗН. Инфо.