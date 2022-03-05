В Рязани благоустроят Лесопарк от моста до первого разворотного круга за 51 миллион

Подрядчик обязан провести демонтажные работы, расчистить территорию, восстановить асфальтированные пешеходные и велодорожки, бордюры, проложить лесные дорожки из асфальтовой крошки, подготовить площадки под скамейки и малые архитектурные формы и нанести разметку.

В Рязани благоустроят Лесопарк от моста (Северной окружной) до первого разворотного круга. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок в пятницу, 4 марта.

Управление благоустройства города выделило 51 млн 200 тысяч рублей.

Подрядчик обязан провести демонтажные работы, расчистить территорию, восстановить асфальтированные пешеходные и велодорожки, бордюры, проложить лесные дорожки из асфальтовой крошки, подготовить площадки под скамейки и малые архитектурные формы и нанести разметку. А также установить дорожные знаки, парковые качели, ксилофоны для детской площадки, щиты навигационной карты, указатели, информационные стенды, кормушки.

Кроме того, в парке появится 24 скамейки со спинкой, четыре стула, 30 урн, урны для велодорожек, две велопарковки, 15 видеокамер и остановочный павильон.

Подача заявок продолжится до 14 марта. Срок выполнения работ до 31 августа 2022.