В Италии арестовали виллы Соловьева на озере Комо

Итальянские власти начали арестовывать имущество «российских олигархов», которые попали под санкции из-за конфликта в Украине.

В Италии арестовали виллы Соловьева на озере Комо. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило РБК со ссылкой на портал La Repubblica.

Итальянские власти начали арестовывать имущество «российских олигархов», которые попали под санкции из-за конфликта в Украине. Среди них — виллы российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо стоимостью восемь миллионов евро.

Также под арест попала вилла основателя USM Holdings Алишера Усманова, которая расположена на Сардинии. Ее стоимость оценивается в 16 миллионов евро.