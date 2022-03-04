В Рязани на слушаниях обсудили строительство многоэтажек на Куйбышевском шоссе

На участках предстоит провести инженерные изыскания для строительства и комплексно изучить природные условия территории.

В четверг, 3 марта в Рязани на публичных слушаниях обсудили строительство жилых домов на месте недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе.

Собственником земли является ООО «Авента». По словам представителя организации, два земельных участка находятся в зоне административного и культурно-бытового обслуживания. Запрашиваемый вид использования — жилая застройка.

Площадь участков — 24 732 кв. м. Докладчик отметил, что пока там планируется строительство четырех домов, но их высотность неизвестна, так как проектная документации еще не разработана. По его словам, на участках предстоит провести инженерные изыскания для строительства и комплексно изучить природные условия территории.

Общественники, которые присутствовали на слушаниях, задали вопросы представителю компании. Больше всего их волновало, что построят высотки и возникнет острая нехватка мест в садах и школах. Также они обратили внимание на железную дорогу, которая находится рядом с участками.

Представитель компании добавил, что возле дороги планируется строительство шумоизоляционных щитов. Общественники подчеркнули, что при строительстве новых зданий не должны пострадать дома поблизости.

Решение по проекту официально опубликуют позже.