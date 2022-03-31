В России снизилась скорость мобильного интернета

Это связано с ростом трафика.

В России снизилась скорость мобильного интернета. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily

По данным специалистов, в феврале 2022 года скорость передачи данных в сетях большой четверки (МТС, «Мегафон», «билайн» и Tele2) составляет 21,1 мб/c. В ноябре 2021 года она находилась на отметке 21,7 мб/c.

Как отметили эксперты, основной причиной замедления скорости является рост трафика. В этом году к сложностям добавятся и санкции — они могут ограничить или даже остановить модернизацию части инфраструктуры.

«Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson… Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты — это вопрос», — заявил глава TelecomDaily Денис Кусков.

По словам эксперта, в наиболее выигрышном положении сети, построенные на оборудовании китайской фирмы Huawei. Он отметил, что оно будет поставляться и далее, однако цена на него вырастет. «Все это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний», — отметил Кусков.