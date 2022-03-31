Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
Сбт, 02
ЦБ USD 84.09 -2.19 31/03
ЦБ EUR 93.7 -2.31 31/03
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:02
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:02
Новости
Публикации
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
24 минуты назад
82
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
13 397
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
6 062
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
19 148
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России снизилась скорость мобильного интернета
Это связано с ростом трафика.

В России снизилась скорость мобильного интернета. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily

По данным специалистов, в феврале 2022 года скорость передачи данных в сетях большой четверки (МТС, «Мегафон», «билайн» и Tele2) составляет 21,1 мб/c. В ноябре 2021 года она находилась на отметке 21,7 мб/c.

Как отметили эксперты, основной причиной замедления скорости является рост трафика. В этом году к сложностям добавятся и санкции — они могут ограничить или даже остановить модернизацию части инфраструктуры.

«Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson… Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты — это вопрос», — заявил глава TelecomDaily Денис Кусков.

По словам эксперта, в наиболее выигрышном положении сети, построенные на оборудовании китайской фирмы Huawei. Он отметил, что оно будет поставляться и далее, однако цена на него вырастет. «Все это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний», — отметил Кусков.