В России с 15 апреля сервис такси «Ситимобил» прекратит работу. Об этом в четверг, 31 марта,
«До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов», — говорится в пресс-релизе.
О закрытии сервиса руководство объявило еще 11 марта. Как стало известно РБК, причиной тому стало нежелания акционеров — «Сбера» и VK — продолжать инвестиции. Хотя они и вложили большую часть денег в развитие компании, бизнес все равно кажется убыточным.
В то же время источники Forbes
Фото auto.ru