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В России с 15 апреля сервис такси «Ситимобил» прекратит работу
О закрытии сервиса руководство объявило еще 11 марта. Как стало известно РБК, причиной тому стало нежелания акционеров — «Сбера» и VK — продолжать инвестиции.

В России с 15 апреля сервис такси «Ситимобил» прекратит работу. Об этом в четверг, 31 марта, сообщило РБК со ссылкой на собственные источники.

«До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов», — говорится в пресс-релизе.

О закрытии сервиса руководство объявило еще 11 марта. Как стало известно РБК, причиной тому стало нежелания акционеров — «Сбера» и VK — продолжать инвестиции. Хотя они и вложили большую часть денег в развитие компании, бизнес все равно кажется убыточным.

В то же время источники Forbes заявили, что сотрудников компании уволят по соглашению сторон с выплатой трех окладов и премии. Некоторые сотрудники также получат предложения работать в экосистемах VK и «Сбера».

Фото auto.ru