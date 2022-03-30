Рязанская прокуратура нашла нарушения в здании автовокзала в Спас-Клепиках

Позже администрация автовокзала устранила нарушения.

Рязанская прокуратура проверила автовокзал в Спас-Клепиках. Об этом в среду, 30 марта, сообщил портал «В теме».

В ходе проверки нашли нарушения. Так, ни в самом здании, ни на прилегающей территории прокуратура не обнаружила туалета для пассажиров. Исковое заявление орган направил в Спасский районный суд. В заявлении потребовали обязать компанию оборудовать автовокзал туалетом.

Иск удовлетворили. В здании автовокзала в Спас-Клепиках установили туалет.