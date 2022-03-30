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Рязанцы пожаловались на очереди в наркодиспансер
Речь идет о здании на улице МОГЭС.

Рязанцы пожаловались на очереди в наркодиспансер. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Посетители рассказали, что им приходится часами стоять за получением справок для работы, замены водительских прав или для получения разрешения на владение оружием. Раньше на это уходило 15-20 минут.

Отмечается, что особые трудности есть у жителей районов. У них нет возможности получить документы у себя из-за того, что запись закрыта на две недели вперед. В Рязани же всех специалистов можно обойти за один день, при этом без предварительной регистрации.

В отделении наркодиспансера на улице МОГЭС проблему связывают с вступлением в силу с 1 марта двух приказов. Документы предполагают, среди прочего, уделять посетителю больше времени.

Так, по словам замглавврача по оргметодработе наркодиспансера Ирины Золотых, для выдачи справок на оружие нужно пройти медосмотр, включающий патопсиходиагностическое исследование, а также оценка данных у психиатра. «И у врача-психиатра чуть-чуть больше времени занимает оценка интерпретации полученных результатов», — отметила Золотых.