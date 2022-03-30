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Мишустин подписал постановление об увеличении ставки по льготной ипотеке до 12%
Премьер-министр подчеркнул, что такая мера позволит поддержать строительный бизнес и граждан, которые хотели улучшить жилищные условия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Об этом в среду, 30 марта, он сообщил на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Его слова привело агентство ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что такая мера позволит поддержать строительный бизнес и граждан, которые хотели улучшить жилищные условия.

Премьер-министр напомнил, что с 1 апреля увеличивается предельная сумма кредита, который граждане смогут получить по льготной программе. Эта мера будет действовать три месяца. Для четырех регионов — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область — он составит 12 млн рублей, а для остальных субъектов — 6 млн рублей. По остальным действующим льготным ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне: по семейной ипотеке — 6%, по сельской — 3%, по дальневосточной — 2%.

«Рассчитываем, что все принятые меры помогут поддержать спрос и дадут бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы», — заключил он.