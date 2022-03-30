Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрывах в Красном Октябре

«Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет», — написал Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что на территории села Красный Октябрь в Белгородской области, где прогремели взрывы, нет разрушенных жилых, нежилых построек. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет», — написал Гладков.

Он добавил, что глава района совместно с главой села начали подомовой обход.

Гладков сообщил, что ждет официального сообщения Минобороны России о причинах происшествия.

«По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», — написал губернатор.

Напомним, взрывы произошли вечером во вторник, 29 марта.