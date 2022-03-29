В полиции прокомментировали информацию об автомобилях экстренных служб у «Сбербанка» в Солотче

Ранее очевидцы сообщили, что заметили на Монастырской площади в Солотче пожарные машины, скорую и автомобиль Росгвардии. Также они добавили, что здание «Сбербанка» было оцеплено.

Причиной оцепления здания «Сбербанка» стал подозрительный предмет на территории. Об этом во вторник, 29 марта, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее очевидцы сообщили, что заметили на Монастырской площади в Солотче пожарные машины, скорую и автомобиль Росгвардии. Также они добавили, что здание «Сбербанка» было оцеплено.

«Подозрительный предмет около здания. Проверили… Пустая коробка», — рассказали в ведомстве.