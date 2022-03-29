СМИ: в Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины
Обсуждения продлились около трех часов.
В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины. Об этом во вторник, 29 марта,
Обсуждения продлились около трех часов.
«Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Делегацию от России возглавлял помощник президента Владимир Мединский.