СМИ: в Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины

Обсуждения продлились около трех часов.

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Обсуждения продлились около трех часов.

«Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Делегацию от России возглавлял помощник президента Владимир Мединский.