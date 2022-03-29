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Мединский назвал условия для встречи Путина и Зеленского
Встреча глав двух стран возможна, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел.

Помощник президента России Владимир Мединский назвал условия, при которых возможна встреча российского лидера Владимир Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 29 марта, Мединский заявил после переговоров в Стамбуле. Его слова привели РИА Новости.

По словам помощника президента, встреча глав двух стран возможна, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел.

«Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий — сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине», — сказал Мединский.