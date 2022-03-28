Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-3°
Втр, 29
Срд, 30
ЦБ USD 93.71 -1.95 29/03
ЦБ EUR 102.67 -2.6 29/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 08:54
Нал. EUR 95.00 / 115.00 08:54
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
10 790
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
3 959
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
16 336
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
3 549
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани образовались десятибалльные пробки
Заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Циолковского, Ленина, Каширина, Высоковольтной, Чкалова, на проезде Шабулина, на Касимовском шоссе, Южной окружной и других участках.

Вечером в понедельник, 28 марта, в Рязани образовались десятибалльные пробки. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Карты».

Заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Циолковского, Ленина, Каширина, Высоковольтной, Чкалова, на проезде Шабулина, на Касимовском шоссе, Южной окружной и других участках.

Напомним, ранее рязанцев предупредили о непогоде. Явления сохранятся до 29 марта.