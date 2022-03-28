В Рязани образовались десятибалльные пробки

Заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Циолковского, Ленина, Каширина, Высоковольтной, Чкалова, на проезде Шабулина, на Касимовском шоссе, Южной окружной и других участках.