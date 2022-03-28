В Рязани образовались десятибалльные пробки
Заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Циолковского, Ленина, Каширина, Высоковольтной, Чкалова, на проезде Шабулина, на Касимовском шоссе, Южной окружной и других участках.
Вечером в понедельник, 28 марта, в Рязани образовались десятибалльные пробки. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Карты».
Заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Циолковского, Ленина, Каширина, Высоковольтной, Чкалова, на проезде Шабулина, на Касимовском шоссе, Южной окружной и других участках.
Напомним, ранее рязанцев предупредили о непогоде. Явления сохранятся до 29 марта.