В Рязани на улице Вокзальной открылся новый пункт КВЦ

График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:40. Суббота и воскресенье-выходной.

В Рязани на улице Вокзальной открылся новый пункт КВЦ. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 28 марта, на улице Вокзальной, в доме № 101 открылся новый пункт приема платежей «Кустового вычислительного центра».

В пункте оборудовали кассу на два рабочих места и места для ожидания.

График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:40. Суббота и воскресенье-выходной.

Новый пункт приема открыли вместо пункта на улице Чкалова.