В Рязани на улице Вокзальной открылся новый пункт КВЦ
График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:40. Суббота и воскресенье-выходной.
В Рязани на улице Вокзальной открылся новый пункт КВЦ. Об этом
В понедельник, 28 марта, на улице Вокзальной, в доме № 101 открылся новый пункт приема платежей «Кустового вычислительного центра».
В пункте оборудовали кассу на два рабочих места и места для ожидания.
График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:40. Суббота и воскресенье-выходной.
Новый пункт приема открыли вместо пункта на улице Чкалова.