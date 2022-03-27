Бойца MMA подозревают в изнасиловании 18-летней девушки в Подмосковье

В Подмосковье 18-летняя девушка обвинила бойца MMA Максима Новоселова в изнасиловании. Спортсмена доставили в столичный отдел полиции, сообщает РЕН ТВ.

В Подмосковье 18-летняя девушка обвинила бойца MMA Максима Новоселова в изнасиловании. Спортсмена доставили в столичный отдел полиции, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, прошедшей ночью девушка позвонила в полицию и сообщила, что познакомилась с мужчинами в подмосковном клубе «Руки Вверх», после чего они повезли ее в неизвестном направлении.

Автомобиль Nissan остановили на Пятницком шоссе. В машине находились заявившая в полицию девушка и четверо мужчин, среди них был Максим Новоселов. Девушка рассказала, что по пути автомобиль остановился, и спортсмен якобы над ней надругался.

Отец 18-летней девушки рассказал, что ночной клуб находится в Мытищах. Из него компания поехала в караоке в районе Митино.

Ранее боец сообщил на своей странице в соцсетях о том, что его доставили в полицию, и опубликовал кадры из отделения.

По данным телеграм-канала Shot, Новоселов отрицает вину и заявляет, что вообще не заметил девушек в машине и не знал, что они едут с ними. В 1993 году Новоселов был осужден на 14 лет за убийство.