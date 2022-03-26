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Рязанка рассказала о навязывании неофициальных платных услуг в БСМП
Жительница Рязани рассказала о том, что во время хирургического лечения в БСМП ей предлагали платные услуги от индивидуального предпринимателя. О подобной схеме женщина сообщила в соцсетях.

Жительница Рязани рассказала о том, что во время хирургического лечения в БСМП ей предлагали платные услуги от индивидуального предпринимателя. О подобной схеме женщина сообщила в соцсетях.

По ее словам, она лежала в больнице после перелома лодыжки.

«Итак, когда мне вынесли вердикт, что операции не избежать, встал вопрос о сроках ее проведения. По счастью, мой случай рядовой, таких кривоногих на свете тысячи. Через какое-то время после профессорского обхода в палату вошел мой лечащий врач, — говорится в посте. — Так вот, врач вошел и дал мне в руки бумажку с номером мобильного телефона».

Врач сказал женщине позвонить и узнать по поводу пластины с болтами для операции. Рязанка связалась по указанному номеру, человек на том конце провода представился индивидуальным предпринимателем. Он ответил, что сможет привезти пластину и это будет стоить 42 тысячи рублей.

«После непродолжительной беседы меня уверили, что пластина самая офигительная, вся из себя сертифицирована, и доставят ее аккурат к началу операции, чтобы ни одна муха не смела на нее, не дай Бог, сесть», — рассказала рязанка.

После она позвонила на горячую линию Минздрава и в страховую, где женщине объяснили, что все случаи типа переломов, которые непосредственно угрожают здоровью, производятся бесплатно и по полису ОМС.