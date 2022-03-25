В Строителе при пожаре пострадали трое детей

В поселке Строитель загорелся кирпичный гараж с мягкой кровлей. Пострадавших госпитализировали в ОДКБ.

В Строителе при пожаре пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов о пожаре поступил в четверг, 24 марта, в 21:50. В поселке Строитель загорелся кирпичный гараж с мягкой кровлей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

При пожаре пострадали трое детей: мальчики 17, 16 и 15 лет. Их госпитализировали в ОДКБ.

На тушение пожара выезжал один пожарный автомобиль и пять человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.