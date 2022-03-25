США ввели санкции против Рязанского конструкторского бюро «Глобус»

Рязанское предприятие попало под санкции за разработку, производство и внедрение автоматизированных систем технического обслуживания, управления вооружением и военной техникой.

США ввели санкции против Рязанского конструкторского бюро «Глобус». Информацию опубликовали на сайте министерства финансов США в четверг, 24 марта.

Рязанское предприятие попало под санкции за разработку, производство и внедрение автоматизированных систем технического обслуживания, управления вооружением и военной техникой.

АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» создано в 1955 года. В 2007 году предприятие вошло в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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