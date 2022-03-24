В Александро-Невском ребенка насмерть сбил пассажирский поезд
Мальчик, которому на вид было 11 лет, попытался перебежать через железнодорожный переход и его сбил идущий по соседним путям пассажирский состав.
В поселке Александро-Невский Рязанской области ребенка насмерть сбил пассажирский поезд. Об этом в четверг, 24 марта, РЗН. инфо сообщили очевидцы.
По их словам, мальчик, которому на вид было 11 лет, попытался перебежать через железнодорожный переход и его сбил пассажирский состав.
От полученных травм ребенок скончался на месте. Официальная информация уточняется.