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В Александро-Невском ребенка насмерть сбил пассажирский поезд
Мальчик, которому на вид было 11 лет, попытался перебежать через железнодорожный переход и его сбил идущий по соседним путям пассажирский состав.

В поселке Александро-Невский Рязанской области ребенка насмерть сбил пассажирский поезд. Об этом в четверг, 24 марта, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

По их словам, мальчик, которому на вид было 11 лет, попытался перебежать через железнодорожный переход и его сбил пассажирский состав.

От полученных травм ребенок скончался на месте. Официальная информация уточняется.