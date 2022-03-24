После гибели ребенка на железной дороге в Александро-Невском началась проверка

Мальчик попал под поезд «Новороссийск — Москва».

Мичуринская транспортная прокуратура начала проверку после гибели несовершеннолетнего на железнодорожной станции в Александро-Невском. Об этом сообщили в прокуратуре.

В четверг, 24 март, около 14:30 минут в районе станции Александро-Невский электропоезд «Новороссийск — Москва» сбил подростка 2012 года рождения.

На место происшествия выехал транспортный прокурор Павел Чернов.

По результатам проверки решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.