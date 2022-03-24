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Минобороны рассказало о связи сына Байдена с лабораториями США на Украине
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС, документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить взаимодействие государственных органов США с украинскими биообъектами.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты В. С. России Игорь Кириллов сообщил, что военно-биологическую программу Пентагона на Украине финансировал инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена. Об этом передает РИА Новости.

По словам Кириллова, документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить взаимодействие государственных органов США с украинскими биообъектами.

Он отметил, что прослеживается «тесная связь» фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства.

«Включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру», — добавил Кириллов.

По его словам, инвестиционный фонд Хантера Байдена располагает ресурсами не менее 2,4 миллиарда долларов.

Также появилась информация, что с территории Украины вывезли более 16 тысяч биопроб. С 2018 по 2020 годы объем финансирования составлял около 32 млн долларов.

Кроме того, Кириллов указал, что испытания не апробированных лекарственных средств проводились на украинских военных.

Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде", — сказал Кириллов на брифинге.

По его словам, разработчик — компания «Scymount» предлагала приобрести систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудников минобороны Украины привлекали в качестве добровольцев.

Кириллов пояснил, что подобные работы на территории США запрещены и проводятся за ее пределами.

По его словам, к исследованиям привлекали более четырех тысяч человек, а по данным болгарских СМИ во время экспериментов в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.