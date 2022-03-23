В России приостановят работу брендов KitKat и Nesquik

Отмечается, что уже прекратился экспорт и импорт второстепенных товаров в Россию и из нее, а также остановили рекламу и капиталовложения.

Концерн Nestlé приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом передает РИА Новости .

Решение приняли из-за событий на Украине.

Отмечается, что уже прекратился экспорт и импорт второстепенных товаров в Россию и из нее, а также остановили рекламу и капиталовложения.

В заявлении концерна подчеркнули, что прибыль или налоги компания получать не планирует, но любая прибыль пойдет организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.