В России приостановят работу брендов KitKat и Nesquik
Отмечается, что уже прекратился экспорт и импорт второстепенных товаров в Россию и из нее, а также остановили рекламу и капиталовложения.
Концерн Nestlé приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом передает
Решение приняли из-за событий на Украине.
Отмечается, что уже прекратился экспорт и импорт второстепенных товаров в Россию и из нее, а также остановили рекламу и капиталовложения.
В заявлении концерна подчеркнули, что прибыль или налоги компания получать не планирует, но любая прибыль пойдет организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.