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Судебные прения по делу Елатомского стрелка начнутся 14 апреля
Трагедия произошла 4 апреля 2020 года.

Стадия судебных прений по делу о массовом убийстве в Елатьме состоится 14 апреля. Об этом сообщило издание «МедиаРязань».

Очередное заседание состоялось во вторник, 22 марта, в Рязанском облсуде. Судья отказал адвокатам в возвращении дела прокурору.

Следующее заседание пройдет 14 апреля в 10:00. Начнутся судебные прения.

Трагедия произошла 4 апреля 2020 года. По версии следствия, около 22:00 Антон Франчиков поругался с компанией молодых людей — те якобы громко говорили под окнами его балкона. Он взял ружье, вышел в подъезд и расстрелял троих людей. После выбежал на улицу и «добил» семейную пару. На месте погибли четверо мужчин и одна девушка.

Следователям стрелок пояснил, что действовал в состоянии самообороны и считает свои действия адекватными сложившейся обстановке. Однако его действия квалифицировали как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым, он показал, как совершал убийства.