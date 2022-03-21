В России за экстремизм запретили Instagram и Facebook

Отмечается, что решение суда начнет исполняться немедленно.

Тверской суд Москвы запретил в России Instagram и Facebook за экстремизм. Об этом сообщило РИА Новости .

Отмечается, что решение начнет исполняться немедленно.

Генеральная прокуратура иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения прав. Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении недостоверной информации о спецоперации России на Украине, а также призывы несанкционированным митингам.

По данным прокуроров, экстремистская информация угрожает и людям, и обществу в целом. Компания Meta нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийству российских военных.

В свою очередь представитель Meta возразила, что пользователи из России рассчитывают на площадки как на платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляла лишь малую часть от общего потока. За нарушения компания выплатила штрафы. При этом при блокировки станет недоступной огромное количество «непротиворечивой информации», подчеркнули в Meta.