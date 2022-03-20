В Рязани простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Семеном Суховским

Гвардии старший лейтенант Семен Суховской, выпускник Рязанского десантного училища 2018 года, погиб во время спецоперации на Украине. В воскресенье, 20 марта, в рязанском Дворце молодежи прошло прощание.

Гвардии старший лейтенант Семен Суховской, выпускник Рязанского десантного училища 2018 года, погиб во время спецоперации на Украине. В воскресенье, 20 марта, в рязанском Дворце молодежи прошло прощание.

Выступили представители областного правительства, гордумы, Союза ветеранов Афганистана, десантники. Отпевание состоялось в храме святого Иоанна Кронштадтского. Гроб в церковь несли по улице на руках военнослужащие.

Семен Суховской окончил 5 роту курсантов 2 батальона ВПО ВДВ. Был командиром парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка, 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 24 февраля участвовал в специальной военной операции на Украине.

5 марта, выполняя боевую задачу, Суховской на БТР-Д отвлек на себя огонь противотанковых и стрелковых средств поражения противника. Огнем из стрелкового оружия уничтожил четырех солдат. В ходе боя машина была подбита выстрелом из танка, а Суховской получил смертельные ранения.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).