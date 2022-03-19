В Ряжске во время пожара погиб мужчина
В Ряжске произошел пожар в частном доме. Погиб мужчина 1982 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Ряжске в субботу, 19 марта, произошел пожар в частном доме. Погиб мужчина 1982 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В 12:24 поступило сообщение о загорании в частном жилом Ряжске. В 12:41 возгорание ликвидировали.
Огонь полностью уничтожил дом. Погиб мужчина 1982 года рождения.
В тушении участвовали шесть человек, две единицы техники.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.