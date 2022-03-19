В Рязани молодой человек украл из цветочного магазина плюшевого медведя

В центре Рязани из магазина цветов украли плюшевого медведя. Ограбление попало на видео.

В центре Рязани из магазина цветов украли плюшевого медведя. Ограбление попало на видео .

Инцидент произошел 18 марта в 22:24 в магазине по адресу улица Ленина, 3.

«Может, кто узнает этого человека с фото. Опознавшему и сообщившему информацию о человеке на фото букет из 25 роз от нашего магазина в качестве вознаграждения», — рассказали сотрудники магазина.