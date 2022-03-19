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Полиция проводит проверку после видео с кражей игрушки из магазина цветов
Сотрудники ОМВД по Советскому району Рязани начали проверку после публикации видео с ограблением магазина цветов на улице Ленина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники ОМВД по Советскому району Рязани начали проверку после публикации видео с ограблением магазина цветов на улице Ленина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, 18 марта в центре Рязани из магазина цветов украли плюшевого медведя. Ограбление попало на видео.