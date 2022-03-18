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Владельцы сети Burger King в РФ отказались уходить с российского рынка
Президент холдинга RBI по международным вопросам Дэвид Шир отметил, нет законных оснований, позволяющих «в одностороннем порядке изменить контракт (о франшизе) или разрешить одному из партнеров просто уйти или вообще отменить все соглашение».

Владельцы сети ресторанов Burger King в РФ отказались уходить с российского рынка после введения санкций. Об этом сообщил президент холдинга RBI по международным вопросам Дэвид Шир, пишет ТАСС.

В холдинг Restaurant Brands International Inc. (RBI) входит и Burger King.

«Мы связались с главным оператором бизнеса (в России — примечание) и потребовали прекращения работы ресторанов Burger King в России. Они отказались это сделать», — указано в заявлении Шира.

Он отметил, нет законных оснований, позволяющих «в одностороннем порядке изменить контракт (о франшизе) или разрешить одному из партнеров просто уйти или вообще отменить все соглашение».

«Мы начали процесс отчуждения нашей доли в бизнесе. Мы хотели бы сделать это немедленно, но ясно, что это займет немного времени, учитывая условия существующего соглашения о совместном предприятии», — подчеркнул Шир.

Представитель RBI также сообщил, что компания приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, «включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказал в одобрении новых инвестиций и расширении сети ресторанов в России».

Шир напомнил, что в предприятие на российском рынке, помимо «ВТБ Капитал», входит финансовая группа из Украины Investment Capital Ukraine. Контролирует операционную деятельность около 800 ресторанов сети Burger King в России основатель «Шоколадницы» Александр Колобов.