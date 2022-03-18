В Рязани в ДТП погибла 28-летняя девушка
Авария произошла на Московском шоссе в пятницу, 18 марта.
В Рязани в ДТП погибла 28-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в пятницу, 18 марта, примерно в 2:10, около дома № 7 по Московскому шоссе.
По предварительным данным, 29-летний пьяный рязанец на «ВАЗ-2112» врезался в металлическую конструкцию на разделительной полосе. Отмечается, что у него не было прав.
В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка автомобиля. Водителя, двух 32-летних и 28-летнего пассажиров доставили в больницу с травмами.
Проводится проверка.