В Рязани в ДТП погибла 28-летняя девушка

Авария произошла на Московском шоссе в пятницу, 18 марта.

В Рязани в ДТП погибла 28-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 18 марта, примерно в 2:10, около дома № 7 по Московскому шоссе.

По предварительным данным, 29-летний пьяный рязанец на «ВАЗ-2112» врезался в металлическую конструкцию на разделительной полосе. Отмечается, что у него не было прав.

В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка автомобиля. Водителя, двух 32-летних и 28-летнего пассажиров доставили в больницу с травмами.

Проводится проверка.