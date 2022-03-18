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На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Сергей Мастеров
Старшему прапорщику Сергею Мастерову было 25 лет. Указом президента России он посмертно награжден орденом мужества.

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Сергей Мастеров. Об этом пишет портал Oburg.ru

Старший прапорщик Сергей Мастеров родился в поселке Красная Поляна Матвеевского района Оренбургской области. В 2017 году он окончил РВВДКУ по программе подготовки прапорщиков.

Он погиб во время спецоперации на Украине. Ему было 25 лет. Указом президента России Сергей Мастеров посмертно награжден орденом мужества.