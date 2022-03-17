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Байден назвал Путина «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом»
Президент США Джо Байден сказал об этом на ежегодном обеде «друзей Ирландии», где отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине.

Байден назвал Путина «смертоносным диктатором». Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом». Он выступил на ежегодном обеде «друзей Ирландии», где отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине.

«Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины», — сказал Байден.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».