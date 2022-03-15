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Россия решила выйти из состава Совета Европы
Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

Россия решила выйти из состава Совета Европы. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой написал в своем telegram-канале.

Он заявил, что письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова передано генеральному секретарю Совета Европы. По словам Толстого, «Россия выходит из организации по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение».

«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», — отметил глава российской делегации в ПАСЕ.

Также Толстой заявил, что страна не планирует выплачивать ежегодный взнос в организацию.