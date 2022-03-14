Новым начальником ГУ МЧС по Рязанской области стал Алексей Жуков

В последние годы он проходил службу в Калининграде.

Новым начальником ГУ МЧС по Рязанской области назначили полковника внутренней службы Алексея Жукова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приказ о назначении президент России Владимир Путин подписал 3 марта.

Алексей Жуков родился в 1972 году в Грозном. Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области (по Государственной противопожарной службе).