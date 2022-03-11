\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-5°
Вск, 13
-2°
ЦБ USD 120.38 4.3 11/03
ЦБ EUR 132.96 6.52 11/03
Нал. USD 116 / 135.00 09:09
Нал. EUR 120.00 / 145.00 10:20
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
Вчера 19:21
2 066
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 2022 12:49
2 087
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
4 594
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
19 732
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российский военных
Запрет на публикацию призывов к насилию временно сняли из-за ситуации на Украине.

В Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российский военных. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун заявил, что запрет на публикацию призывов к насилию из-за ситуации на Украине сняли временно.

«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — говорится в сообщении.

В качестве примера приводился ранее запрещенный лозунг «Смерть российским захватчикам». В компании подчеркнули, что призывы должны касаться только военных, но не против россиян.

Агентство Рейтер сообщает, что Meta разрешила призывы к смерти президента России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, если он не указывают местоположение убийства и способ.

Призывы к насилию разрешены, если они касаются конфликта на Украине и относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия.