В Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российский военных. Об этом пишет
Пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун заявил, что запрет на публикацию призывов к насилию из-за ситуации на Украине сняли временно.
«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — говорится в сообщении.
В качестве примера приводился ранее запрещенный лозунг «Смерть российским захватчикам». В компании подчеркнули, что призывы должны касаться только военных, но не против россиян.
Агентство Рейтер сообщает, что Meta разрешила призывы к смерти президента России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, если он не указывают местоположение убийства и способ.
Призывы к насилию разрешены, если они касаются конфликта на Украине и относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия.