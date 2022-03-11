В Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российский военных

Запрет на публикацию призывов к насилию временно сняли из-за ситуации на Украине.

В Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российский военных. Об этом пишет РИА Новости .

Пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун заявил, что запрет на публикацию призывов к насилию из-за ситуации на Украине сняли временно.

«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — говорится в сообщении.

В качестве примера приводился ранее запрещенный лозунг «Смерть российским захватчикам». В компании подчеркнули, что призывы должны касаться только военных, но не против россиян.

Агентство Рейтер сообщает, что Meta разрешила призывы к смерти президента России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, если он не указывают местоположение убийства и способ.

Призывы к насилию разрешены, если они касаются конфликта на Украине и относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия.