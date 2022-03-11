Комиссия одобрила строительство высоток на Куйбышевском шоссе в Рязани

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования двух участков площадью 24 732 кв м признано целесообразным. Мэру Рязани рекомендовано выдать разрешение на использование земли под застройку высотками.

Комиссия одобрила строительство высоток на Куйбышевском шоссе в Рязани. Об этом говорится в заключении по итогам публичных слушаний, которое официально опубликовали в пятницу, 11 марта.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования двух участков площадью 24 732 кв м признано целесообразным. Мэру Рязани рекомендовано выдать разрешение на использование земли под застройку высотками.

Напомним, на месте недостроя на Куйбышевском шоссе (крытый рынок) в Рязани планируют возвести четыре высотки. На публичных слушаниях отказались называть их этажность.