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Суд отменил приговор фигурантам дела о взятках в «Детском питании»
По новым данным, суд продлил им срок содержания под стражей до 9 мая. Причину отмены приговора не назвали.

Суд отменил приговор фигурантам дела о взятках в «Детском питании». Об этом в четверг, 10 марта, порталу «ВидСбоку» сообщили в тамбовском областном суде.

По версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Пущин, работая в представительстве Рязанской области в столице, участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором рязанского МП «Детское питание». Пашкевичу также вменяли взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание».

Суд признал всех троих виновными по статье «Организация получения взятки и пособничество в получении взятки». Зарайкину суд назначил 8 лет лишения свободы, пособникам — 8 лет и 8,5 лет лишения свободы. Все трое обжаловали приговор.

Облсуд принял решение направить дело в суд первой инстанции, Октябрьский районной суд, на новое рассмотрение.

По новым данным, суд продлил им срок содержания под стражей до 9 мая. Причину отмены приговора не назвали.